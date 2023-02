Sedici famiglie sotto sfratto Stop al taglio di luce e acqua nel residence di Cesenatico

Tirano un sospiro di sollievo le sedici famiglie che rischiavano di finire in strada e di rimanere senza corrente elettrica e gas. Nella palazzina del Residence Alessandra in via Caboto, nella zona Ponente di Cesenatico, ieri fortunatamente non si è presentato alcun incaricato per chiudere la struttura e interrompere l’erogazione delle utenze. Tuttavia si tratta di una calma apparente, perchè se il proprietario ha effettivamente attivato tutte le procedute per la cessazione dell’attività, la questione è soltanto rimandata di giorni. All’interno del residence aperto tutto l’anno, ci sono nuclei familiari con minorenni e persone anziane conpatologie. La proprietà mercoledì scorso ha comunicato la chiusura della struttura ricettiva per la giornata di ieri, affiggendo un cartello nel portone e facendo sollevare un grido di allarme da parte delle persone domiciliate, perchè senza utenze è impossibile vivere, a maggior ragione in inverno. Quello del proprietario è un atteggiamento per molti aspetti incomprensibile. Ai condomini non risponde al telefono ed anche noi stessi ieri abbiamo più volte cercato di contattarlo, ma il cellulare squillava a vuoto. Sulla facciata del residence c’è anche affisso il nome della società che gestisce l’attività, con un altro numero di telefono, chiamando il quale non si riesce comunque ad...