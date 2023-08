’Segni e disegni’ di Decio Zoffoli in mostra

E’ allestita sino al 28 agosto, nella Sala Mostre Centro Studi Plautini di Via IV Novembre, 13, a Sàrsina, la mostra di pittura e scultura "Segni e disegni" dell’artista Decio Zoffoli. Dopo il taglio del nastro, è seguito il saluto dell’amministrazione comunale, e poi la presentazione della rassegna artistica con l’intervento di Lucio Cangini. La mostra è promossa dalla Pro Loco, in collaborazione con "I percorsi del Savio", e il patrocinio del Comune di Sarsina. Per info.: Antonio Crociani 3294234094; Lucio Cangini 3487309309.