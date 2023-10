’Segno e forma visiva’, Luigi Bassetti in mostra a Sarsina

Sarà inaugurata oggi a Sarsina, alle 16.30 nella sala mostre del Centro Studi Plautini, la mostra personale di pittura di Luigi Bassetti ‘Segno e forma visiva: il linguaggio della comunicazione’. Dopo i saluti di un rappresentante dell’amministrazione comunale, interverranno alla manifestazione l’autore, Vittorio D’Augusta e Lucio Cangini. La mostra è visitabile fino al 29 ottobre durante i weekend: sabato 14 dalle 16 alle 19 e domenica 15 dalle 10 alle 16, mentre nei sabati 21 e 28 dalle 10 alle 13 e le domeniche 22 e 29 dalle 10 alle 16 (info: Antonio Crociani 329.4234094 e Lucio Cangini 348.7309309).

"L’arte di Luigi Bassetti – commenta Davide Argnani, direttore della rivista forlivese L’Ortica - ha sempre il dono di stupire, come il passaggio delle stagioni. Irrequieto e allo stesso tempo solare, la mente e la mano di quest’artista traggono origine dalla parte più profonda del suo essere. Astrattismo, simbolismo, tormento dell’anima ora visionario ora surreale lo portano a una continua ricerca fra energia di spirito e materia. Questa instabilità apparente del segno dimostra anche una volontà istintiva di sviluppare un’indagine serrata sul rapporto tra il corpo plastico e le presenze iconiche che abitano nel proprio inconscio". Dalla pittura di Bassetti emerge anche la sua profonda relazione con la natura, "una natura – sottolinea Argnani- ora matrigna ora solare nell’intreccio costante con la natura del proprio mondo interiore". Nato a Tredozio nel 1946, Bassetti vive a Vierana, fra i boschi sul Monte Busca, in un’antica casa colonica già esistente nel medioevo. Dopo aver svolto vari mestieri, dagli Anni Settanta si è dedicato alla "cultura di strada", con "un’arte libera immaginifica di un poliedrico autodidatta". Dopo aver esposto a Faenza e Modigliana, nel 2004 approda a Forlì con la mostra personale "Percorsi dell’anima" presso la Sala Zangheri, cui seguono diverse mostre a Tredozio, curate da Pierluigi Gentilini, in passato chef del ristorante Mulino di San Michele e grande appassionato di foto.

Quinto Cappelli