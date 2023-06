Sei milioni a Energia Corrente

Un finanziamento di 6 milioni di euro a sostegno dell’innovazione e della sostenibilità. È stato concesso da Unicredit a Energia Corrente s.r.l., nata nel 2007 dalla controllante Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.a., fornitrice di elettricità, gas, soluzioni green e servizi di mobilità elettrica per imprese e famiglie. L’operazione, della durata di 6 anni, è assistita da Garanzia SupportItalia di Sace e finalizzata a supportare e dare continuità agli investimenti a sostegno dell’attività svolta dall’azienda di Cesena che si distingue per i continui progressi in innovazione e sostenibilità. Si tratta, nel dettaglio, di un Finanziamento Futuro Sostenibile, soluzione studiata dalla banca per sostenere le imprese che si impegnano a migliorare il proprio profilo di sostenibilità. UniCredit, infatti, al momento dell’erogazione, riconosce all’azienda una riduzione del tasso di interesse, con successiva verifica del raggiungimento di almeno due obiettivi di miglioramento in ambito Esg (criterio di sviluppo sostenibile basato su tre parametri: sociale, ambientale, governance), prefissati alla stipula del finanziamento. Energia Corrente punta al risparmio di emissioni dirette e indirette di CO2gas serra e alla formazione del personale su temi di sviluppo sostenibile. La banca si impegna inoltre a monitorare l’andamento dei risultati ottenuti dall’azienda.

"Riteniamo che la sostenibilità debba essere parte integrante dei valori e della strategia di ogni azienda - ha detto Luca Bellocchi, direttore amministrazione e finanza di Energia Corrente - ed apprendiamo con grande favore che le normative Esg, alle quali il nostro Gruppo è particolarmente attento e sensibile da tempo, si stiano diffondendo a livello globale. Ai nostri clienti proponiamo energia verde proveniente da fonti rinnovabili e soluzioni di efficienza energetica. Abbiamo una flotta auto ibrida o elettrica. Sono scelte semplici, per un impegno concreto nei confronti dell’ambiente e delle future generazioni".