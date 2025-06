"Sei tonnellate di prodotti ittici sequestrati"

Al porto di Cesenatico ieri si è tenuto il cambio della guardia, con il tenente di vascello Francesco Marzolla, arrivato nel 2022 e proveniente dalla Capitaneria di porto di Termoli, che lascia con un distacco non indolore: "Sono stati tre anni in cui ho trovato una popolazione ospitale e una terra molto legata ai valori marittimi; è stato un incarico molto impegnativo e di assoluto interesse, porterò sempre nel cuore questa esperienza". Il comandante Francesco Marzolla si trasferirà a Chioggia e ieri in piazza Spose dei Marinai ha ceduto il comando al tenente di vascello Emanuela Colì.

Marzolla, quale è stato il momento più importante dal punto di vista operativo?

"Il naufragio del Calimero Sampa, dove abbiamo salvato i 4 membri dell’equipaggio, è stata una grande soddisfazione".

Fra le emergenze c’è l’alluvione di maggio 2023...

"I miei uomini sono intervenuti a Faenza e abbiamo salvato un uomo in balia della piena del fiume, che si trovava aggrappato al cofano di un’auto".

Sono tante le operazioni di controllo sulla tutta la filiera della pesca, dal mare alle tavole...

"In poco meno di tre anni abbiamo effettuato 2.214 controlli ed elevato sanzioni per 143.711 euro, con sequestri di oltre 6mila chilogrammi di prodotto ittico; 12 i casi di frode in commercio e cattivo stato di conservazione, con il caso particolare di 400 anguille, specie in via di estinzione, sequestrate e liberate in mare. Sono 50 i quintali di vongole sequestrate, illegalmente pescate e commercializzate".

E l’impegno per l’ambiente?

"Abbiamo effettuato 1.300 controlli ambientali che hanno riguardato gli scarichi in mare e la verifica del corretto ciclo di gestione dei rifiuti, con diversi soggetti sanzionati per violazioni amministrativee penali".

Quali i risultati dell’operazione Mare Sicuro?

"Costantemente abbiamo garantito la sicurezza della navigazione e della balneazione, con controlli continui in mare e a terra".

Sono entrate nel mirino anche le occupazioni abusive...

"Abbiamo rilevato 15 casi tra occupazioni abusive e utilizzo abusivo delle aree con attività diverse da quelle consentite. Le operazioni sono state realizzate sotto il coordinamento della Capitaneria di porto di Rimini e della Direzione marittima di Ravenna; c’è stata massima sinergia tra tutte le forze dell’ordine di Forlì-Cesena, sotto il coordinamento della Prefettura, con la massima collaborazione dei Comuni".

Supporto dai privati?

"Quotidianamente ci confrontiamo con tutti gli operatori portuali e costieri, tra cui pescatori, balneari, commercianti ittici e ristoratori".

Giacomo Mascellani