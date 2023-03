Seicentomila euro per il lago di Acquapartita

Acquapartita si specchierà ancor più bellamente nel suo lago, incastonato alle falde del Còmero. Il Comune di Bagno di Romagna ha infatti avviato un altro importante progetto di sviluppo per la propria Comunità, un progetto che riguarda la riqualificazione del Lago di Acquapartita e dell’area circostante, con l’obiettivo di rendere un luogo così bello ed affascinante più attrattivo e fruibile, sia per i cittadini che per il richiamo turistico che Acquapatita merita. Lo sottolinea il sindaco Marco Baccini, che poi spiega: "Si tratta di un percorso che è stato possibile avviare dopo l’accordo raggiunto con la società Riv Srl e Còmero Nord Srl, a definizione del giudizio nato in merito alla controversa questione della proprietà dell’intera area, in forza del quale sia il lago che l’area circostante sono oggi di proprietà pubblica del Comune. E’ stata così possibile la progettazione e la riqualificazione dell’area del lago, secondo un progetto già avviato da Riv e ceduto gratuitamente al Comune a fronte della concessione della relativa gestione per la durata di nove anni, decorrente dal momento della realizzazione del progetto stesso".

C’è da dire che, all’esito della prima fase progettuale la Giunta comunale ha recentemente approvato un progetto complessivo di riqualificazione dell’area del Lago di Acquapartita, diviso in tre stralci progettuali, per un costo complessivo di intervento pari a 600mila euro. L’intervento prevede la riprofilatura e il consolidamento delle sponde e dello specchio d’acqua, la realizzazione di uno scolmatore e la predisposizione degli impianti per una nuova illuminazione pubblica; la riqualificazione del sentiero che costeggia il lago, l’installazione di nuovi arredi e della nuova illuminazione pubblica; la realizzazione di una zona riqualificata di accesso all’area. Sottolinea poi il primo cittadino di Bagno: "In particolare il primo intervento, che è propedeutico a dar seguito ai due conseguenti stralci progettuali, è già stato tradotto in un progetto esecutivo e di pronta realizzazione, del valore di 150.000 euro. L’intera progettualità è anche già stata inserita nella programmazione triennale delle opere pubbliche del Comune, così a confermare il percorso di sviluppo dell’area, che ora è negli strumenti di gestione dell’Ente. Ringrazio per il momento tutti i Settori del Comune, che hanno prestato il proprio lavoro congiunto ed in particolare il Settore Lavori Pubblici che ha gestito la pratica, così l’architetto Simone Gabrielli e l’ingegner Carlo Corzani per la collaborazione nella fase progettuale".

Gilberto Mosconi