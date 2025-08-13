Seimila persone al parco Casa Rossa per la festa finale dei giovedì di luglio

"Abbiamo chiuso con il botto". Si dicono soddisfatti gli organizzatori dei ‘Giovedì di luglio’, la rassegna estiva proposta ogni giovedì, dal 3 al 31 luglio, al parco della Casa Rossa con musica dal vivo, food truck e momenti di assoluto divertimento. Sono state oltre 6 mila le persone che hanno preso parte, nel complesso, a questa prima edizione che, sostenuta dai pubblici esercenti della frazione del quartiere Al Mare, dai residenti, dal Quartiere e dall’Amministrazione comunale, guarda già alla prossima estate.

“i ‘giovedì di luglio’ – commenta l’assessore allo sviluppo economico, Lorenzo Plumari – sono nati come una vera e propria scommessa, un’ulteriore proposta di animazione estiva che si affianca ai ‘Venerdì di luglio’, ormai consolidati, che animano le vie e le piazze del centro storico. Sin dal primo appuntamento, questa iniziativa – patrocinata e sostenuta dal Comune, e frutto della collaborazione tra le realtà commerciali e sportive del quartiere, che hanno lavorato fianco a fianco – si è rivelata un successo. La soddisfazione è piena".

Il ricavato delle cinque serate è stato destinato al Gruppo Sportivo di Ponte Pietra per la realizzazione delle attività proposte nel corso dell’anno.