Seminario internazionale sul futuro dei veicoli a guida autonoma

Esperti europei nel campo della mobilità autonoma si riuniranno a Cesena per il seminario internazionale “The present and future of AV”. L’evento si terrà domani, dalle 9.30 alle 11.30, a Cesena nella Sala Proiezioni della Biblioteca Malatestiana (Piazza Maurizio Bufalini 10). Il seminario è organizzato nell’ambito del progetto europeo Interreg Central Europe Ginevra, coordinato da Cise, azienda speciale della Camera di commercio della Romagna. L’obiettivo è esplorare lo stato dell’arte, le normative e le sfide legate ai veicoli a guida autonoma (AV). Il progetto Ginevra (Governance of Transformative Innovation in Central European Cities: the AV Case) mira a sperimentare modelli innovativi di governance partecipativa per facilitare l’introduzione di tecnologie avanzate nei servizi pubblici urbani. La mobilità a guida autonoma rappresenta un caso di studio centrale, cruciale per la transizione digitale e verde delle città, e richiede un dialogo aperto tra cittadini ed esperti. L’incontro offrirà una panoramica approfondita sullo stato dell’arte tecnologico, il quadro normativo e le sfide del settore. Saranno presentati esempi concreti di implementazione a livello europeo e globale, fornendo spunti preziosi sulle potenzialità e le implicazioni della mobilità del futuro.

"Questo seminario è un’importante occasione per il nostro territorio, per essere al centro del dibattito europeo sulla mobilità del futuro - afferma Roberto Albonetti, Direttore di CISE e Camera di commercio della Romagna -. Per questo, la Camera di commercio della Romagna, attraverso CISE e il progetto GINEVRA, promuove con convinzione l’evento, che favorisce il confronto tra esperti, istituzioni e cittadini su un tema così cruciale per lo sviluppo sostenibile delle nostre città".

Il seminario si terrà in lingua inglese. Per garantire l’accessibilità, l’evento sarà registrato e successivamente reso disponibile online con traduzione in italiano. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti gli interessati, senza necessità di iscrizione.

Per informazioni: innovazione@ciseonweb.it