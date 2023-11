Seminario sulla riforma dello sport dilettantistico

In un territorio come quello cesenate caratterizzato da una costellazione di società sportive pilastro del benessere sociale e presidio anche educativo formativo per i giovani assume una valenza ancora più rilevante la giornata di studi e più in generale l’impegno promosso da Confcommercio cesenate, in collaborazione con Iscom Formazione e Coni, sul tema della riforma dello sport dilettantistico e su come gestirla. Il seminario si terrà oggi dalle 14.30 alle 18.30 alla sala convegni della sede Confcommercio di via Giordano Bruno.

Ad aprire i lavori saranno il presidente Confcommercio cesenate Augusto Patrignani e il presidente provinciale Asc Sport (Attività sportive Confederate) Massimo Manuzzi. Il commercialista Odcec bolognese Cesare Mattei coordinerà il seminario, introdurrà il quadro legislativo di riferimento e affronterà i tema dell’operatività del Ras . Interverranno Ernesto Russo, docente di Scuola della sport su “I rapporti di lavoro sportivi dilettantistico alla luce del correttivo: ambito applicativo e criticità, il commercialista Benvenuto Suriano su ”Il lavoro autonomo e sportivo: profili fiscali e opportunità legate al regime forfettario”, il notaio Ilaria Montanari su “Adeguamento degli statuti e nuova personalità giuridica delle Ads” , il consigliere Ode Luigi Turrini su “Il nuovo regime Iva per le attività sportive”.