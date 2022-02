Agire insieme per il bene comune. È il motto di Primo Alessandri presidente del centro sociale I Sempra Zovan. "Dalla riapertura, il 2 giugno 2021, non ci siamo più fermati – spiega –. Certo ci mancano balli e cene, conviviali, incontri, ma il nostro cantiere è di nuovo aperto. Abbiamo iniziato il tesseramento ogni sabato e domenica pomeriggio. Faremo conferenze mediche e sulla sicurezza stradale. Programmate cure termali e vacanze a Montecatini Terme a giugno, a Levico in agosto e a Cervia a settembre. Poi gite, presentazione di libri.

