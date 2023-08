"Sempre stati aperti al confronto"

Il coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle di Forlì-Cesena, Mauro Frisoni, ha aperto al confronto con il Pd per un’alleanza progressista anche a Cesena, l’unico comune insieme a Savignano nel Cesenate in cui i pentastellati sono rappresentati in consiglio comunale (due consiglieri a Savignano, uno dei quali è lo stesso Frisoni, uno a Cesena, Claudio Capponcini).

Sulla scia delle parole del coordinatore provinciale nominato dal presidente Conte, il M5S Cesena interviene per rimarcare che "come per Conte furono i temi nel 2018 con la Lega e nel 2019 col Pd, così saranno i tempi ad indicarci la via e i possibili compagni di viaggio senza miopi preclusioni. Esistono fisiologiche distanze diverse con gli altri gruppi politici – sottolinea testualmente il M5S Cesena – che è inutile ribadire. A Cesena i temi per i quali siamo anche stati derisi in passato oggi sono ambiti da molti per mostrarsi sotto le luci dei riflettori".

"Il contributo del coordinatore provinciale come quello degli altri referenti di tutti i livelli è qualcosa di prezioso – aggiunge il M5S di Cesena – che attendavamo da tempo". I pentastellati cesenati aggiungono che "il M5S a Cesena ha avuto come nessuna altra forza politica la sincera disponibilità al confronto".

"Ne sono prova – afferma il movimento di Cesena – i diversi incontri col sindaco e l’iniziativa di richiesta di trasparenza all’interno di quella che era la consulta agricola".

Il sindaco Enzo Lattuca, in una intervista rilasciata nei giorni scorsi al nostro giornale, non si è espresso tuttavia esattamente in questi termini. "Il M5S si è alleato con la sinistra in molte zone – ha rimarcato il sindaco –. A Cesena non ha mai dimostrato di intraprendere questa strada, ma siamo aperti".

"I temi e Cesena sono sopra ogni cosa – conclude il M5S di Cesena – perché restiamo convinti, come il coordinatore Frisoni, che non siano solo le bandiere a fare della buona politica, ma la volontà di confrontarsi sinceramente con lo scopo di migliorarsi e migliorare tutto il possibile della nostra splendida città".