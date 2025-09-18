Senators Enduro Cup. La Bad School esulta

L’associazione sportiva cesenate Bad School ha partecipato con soddisfazione al Campionato Romagnolo Senators Enduro Cup, manifestazione che da anni rappresenta un punto di riferimento per gli appassionati di Mtb Enduro nella regione. L’enduro è una disciplina che richiede abilità tecnica, resistenza e capacità di adattarsi a terreni variabili, qualità messe in campo con costanza dai ragazzi di Bad School. I risultati raggiunti stanno dando loro ragione.

Riguardo al recente appuntamento, la squadra cesenate ha conquistato quattro titoli di campione provinciali: a servire i poker sono stati Michele Amaducci nella categoria Esordienti, Manuel D’Angelo tra gli Allievi, Alessandro Muccioli nel raggruppamento Junior e Mirco Budellacci nell’M5. Nella tappa di domenica 14 settembre disputata a Bagno di Romagna, inoltre Bad School ha conseguito i seguenti piazzamenti: Viola Tabanelli prima nella categoria Esordienti Donne, Michele Amaducci terzo tra gli Esordienti, Manuel D’Angelo secondo tra gli Allievi, Gianmarco Lucarelli terzo nella stessa categoria e Rocco Filippi terzo nella E-bike Eb2.

Nella graduatoria finale del campionato spiccano così il secondo posto di Rocco Filippi e le terze piazze di Viola Tabanelli e di Gianmarco Lucarelli. "Sono fiero dei nostri atleti e dei risultati che hanno raggiunto – ha commentato Giorgio Righi, presidente e fondatore di Bad School –. Questo campionato ha dimostrato che impegno, costanza negli allenamenti e spirito di squadra portano a risultati concreti. Ogni atleta ha dato il meglio e vedere i miei ragazzi lottare per il podio è motivo di orgoglio per tutta l’associazione".

Il bilancio per Bad School è quindi positivo, con diversi risultati di rilievo e la conferma di un percorso di crescita che coinvolge atleti di età ed esperienze differenti.