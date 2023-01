‘Seni invisibili’: mostra prorogata

L’allattamento e la donna sono al centro della mostra ‘The Invisible Breasts – Seni Invisibili’ della fotografa svedese Elisabeth Ubbe, che dopo Bologna, è allestita alla Galleria Pescheria di Cesena dove resterà fruibile fino al 12 febbraio prossimo.

Cesena è la seconda tappa della mostra itinerante promossa in occasione della Settimana mondiale dell’Allattamento materno dall’assessorato regionale alle Politiche per la salute in collaborazione con gli assessorati alla Cultura, Pari opportunità e Welfare, per ribadire il proprio sostegno all’allattamento come pratica di salute, elemento di empowerment delle donne e dei genitori, e di facilitazione della relazione con la bambina e il bambino. La mostra, ad ingresso libero, è visitabile: sabato, domenica e festivi dalle 10.30 alle 12,30 e dalle 16 alle 19.