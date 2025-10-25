Senior Coldiretti di Forlì-Cesena, confronto sulle sfide dell’agricoltura

Si è svolto al Castello di Diegaro l’incontro dei Senior di Coldiretti Forlì Cesena, comitato che ha visto una partecipazione qualificata e attenta da parte degli associati, impegnati in un confronto costruttivo su questioni strategiche per il mondo agricolo e per la comunità locale. Tra i presenti, il Presidente Cesare Garavini, il Direttore Alessandro Corsini e il Responsabile provinciale di Epaca Forlì-Cesena Daniele Di Pierro hanno illustrato gli sviluppi del quadro sindacale nazionale e regionale, affrontando in particolare le sfide previdenziali e il ruolo dei pensionati agricoli.

Nel corso del dibattito sono stati approfonditi i temi relativi agli investimenti previsti dal PNRR nel territorio di Forlì-Cesena, in particolare i progetti della Casa della Comunità e del CAU, riflettendo su come queste infrastrutture possano contribuire alla salute e al welfare rurale. L’incontro si è concluso con un momento conviviale che ha favorito lo scambio di esperienze, relazioni e valori di solidarietà tra i partecipanti. A coronamento dell’attività, qualche settimana dopo il gruppo Senior ha realizzato una significativa visita a Loreto: la visita alla Basilica è stata vissuta come momento di forte emozione e coesione, seguita dal consueto pranzo conviviale che da sempre sancisce lo spirito di aggregazione dell’associazione.