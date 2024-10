Sensini non si ferma: "Politica fuori dal teatrino"

Sta avendo seguito l’impegno politico di Paolo Sensini, 54enne ex candidato sindaco alle comunali, ricercatore, storico e analista geopolitico. La sua lista era denominata "Per la pace e il bene comune. Cesena viva e unita" e ha ottenuto 783 voti, l’1,7%, non riuscendo a strappare un seggio in consiglio comunale.

Sensini, lei e il gruppo che l’ha sostenuta alle comunali state proseguendo l’attività politica?

"Il nostro impegno politico-sociale prosegue indefesso come, del resto avevamo fatto sino al giorno della nostra candidatura con la lista civica nel giugno scorso. Questa scelta ovviamente aveva uno scopo ben preciso e delimitato".

Da quanto tempo siete presenti in città?

"È da più di un decennio che organizziamo numerosi eventi, che naturalmente hanno registrato il loro picco con i No Paura Day per contestare lo stato d’emergenza in atto durante il covid i quali sono proseguiti con cadenza settimanale ogni sabato in piazza del Popolo per oltre tre anni consecutivi dal 2020 al 2023 a livello locale e nazionale. Ed è inutile ribadire che tutto ciò che avevamo discusso in piazza ospitando centinaia di ospiti provenienti da ogni ambito professionale (medici, giuristi, scienziati, economisti, giornalisti, storici, docenti universitari), ha trovato puntuale conferma in ciò che vediamo manifestarsi nella nostra società".

Da chi è costituito il vostro gruppo?

"Il nostro gruppo, pur essendo tutto su base volontaria, è piuttosto nutrito e vede molte decine di persone ruotare intorno al nostro ambito organizzativo".

Quale è la prossima iniziativa?

"Il nuovo appuntamento si svolgerà l’11 ottobre alle 20.30 al cinema San Rocco e vedrà la presenza del professor Alessandro Leonardi sul tema ’Il grande reset. Tra espropri, carestie e blocco dei conti correnti. Come difendersi?’. Seguiranno altri eventi nelle settimane e mesi successivi".

Ha più volte rimarcato in campagna elettorale di non volere mischiarsi con la politica di professione.

"Certo, ed è inutile ribadirle che siamo lontanissimi dal grottesco teatrino del centro-destra-sinistra, noi siamo alternativi non per partito preso ma per sensibilità e approccio alle questioni che riteniamo centrali del nostro vivere civile".