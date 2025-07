Sentieri in musica, domenica si riparte

Torna ’Sentieri in Musica’, la rassegna estiva che unisce la magia della natura alla potenza della musica dal vivo. Giunta alla sua dodicesima edizione, l’iniziativa invita a riscoprire la bellezza del cammino condiviso. Per l’estate 2025 sono previsti tre appuntamenti: questa domenica, il 3 e il 24 agosto. Ogni tappa offrirà una passeggiata guidata adatta a tutti, seguita da una cena sotto le stelle a base di prodotti tipici locali e concerti di musica dal vivo tra le suggestive colline dell’Alto Rubicone.

Nata per valorizzare il territorio dell’Alto Rubicone, la manifestazione offre un format originale che unisce attività all’aria aperta, gastronomia e musica, creando un forte legame tra comunità locale e visitatori. La rassegna è curata dall’Asd Rubicone for Sport – Marianna Trail, con il sostegno del Comune di Sogliano al Rubicone e la collaborazione della Regione Emilia-Romagna. L’iniziativa coinvolge inoltre realtà locali come il Tegliaio di Montetiffi e le Fosse Brandinelli, e valorizza il progetto "Terra di Piadina".

Il primo appuntamento, intitolato "Sul sentiero dei frutteti", si terrà domenica: l’escursione di circa 7,5 km partirà alle 17.30 dal ristorante Il Parco di Sogliano al Rubicone. Al termine della camminata cena con specialità locali presso lo stesso ristorante Il Parco, seguita dal concerto del gruppo Folk Notes. Partecipazione a numero chiuso con prenotazione obbligatoria. La quota di iscrizione è di 20 euro per gli adulti e 12 per i bambini fino ai 13 anni compresi. Info e iscrizioni al 333 2893980 oppure su Facebook e Instagram.

Ermanno Pasolini