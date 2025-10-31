Sentiero degli gnomi da brivido: sabato la festa di Halloween

Anche nei Percorsi del Savio si festeggia Sambain, ovvero quella ricorrenza che chiamiamo comunemente Halloween. Sabato pomeriggio, a partire dalle 14, è di scena a Bagno di Romagna un evento dedicato a tutta la famiglia e specialmente ai più piccoli. Nel paese appenninico cesenate, dentro la cornice fatata del magico "Sentiero degli Gnomi", che si snoda per un paio di chilometri nel Parco dell’Armina che svetta all’altezza del centro storico del borgo termale appena al di là del fiume Savio, ci si potrà immergere in una atmosfera incantata, fra boschi magici e piccole creature fantastiche, fra tradizioni antiche e racconti che viaggiano sulle ali della fantasia. In particolare, sarà possibile partecipare al laboratorio creativo "Testa di zucca", che, come detto, sabato approda a Bagno di Romagna. I piccoli partecipanti alla coinvolgente iniziativa potranno divertirsi realizzando varie zucche di carta. Per partecipare si può prenotare online sul sito dei Percorsi del Savio. Per informazioni gli interessati potranno contattare l’Ufficio Turistico IAT di Palazzo del Capitano, Via Fiorentina, 38, a Bagno di Romagna (0543/911046). L’evento è pensato per tutte le bambine e tutti i bambini dai 5 ai 12 anni e avrà una durata di circa un’ora e mezza. Il punto di ritrovo dei partecipanti al laboratorio creativo "teste di zucca" è fissato presso il ponticello d’ingresso al "Sentiero degli Gnomi" (Giardini pubblici di Via Lungosavio sud). E’ previsto un contributo di 8 euro a partecipante, con una quota famiglia di 14 euro (due bambini, dai 5 fino ai 12 anni), mentre per gli adulti la partecipazione è gratuita.

gi.mo.