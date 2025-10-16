’Sentinelle’ a sostegno degli anziani soli

Il volontariato in prima fila per la terza età. Il Comune di Bagno di Romagna, in collaborazione con Anteas Cesena, Asp e Unione Comuni Valle Savio, organizza, a partire da martedì, un corso di tre giornate per formare le nuove "Sentinelle del territorio", composte da volontari che si renderanno disponibili a donare parte del proprio tempo, per fare compagnia agli anziani del territorio, in particolare a coloro che vivono soli o nelle frazioni più periferiche. Gli incontri avranno luogo nella sala consiliare di palazzo Pesarini a San Piero in Bagno. Il primo incontro sarà dedicato alla presentazione generale del progetto, con la partecipazione dell’assessora ai servizi sociali del Comune di Bagno, Carla Para, dei rappresentanti di Anteas e degli operatori dei servizi sociali. "Sentinelle del territorio - specifica il sindaco di Bagno, Enrico Spighi - è un progetto nato in seno al nostro Tavolo della solidarietà, il luogo di confronto permanente fra amministrazione, servizi sociali e associazioni. Da questo dialogo sono emerse idee concrete per rispondere ai bisogni di una comunità che cambia, ma che vuole restare unita e solidale. E’ un’iniziativa che non si limita all’aiuto agli anziani, ma che contribuisce a rinsaldare il legame tra generazioni. I più giovani che si mettono a disposizione, gli adulti che donano tempo e esperienza, gli anziani che tornano protagonisti della vita di comunità".

Il 28 ottobre si affronteranno le principali modalità di comunicazione con l’anziano, grazie al contributo della dottoressa Monia Bagnoli di Asp, mentre il 4 novembre i volontari saranno formati da un infermiere di comunità sui segnali e le attenzioni da osservare quando si trovano insieme alla persona anziana.

"Essere Sentinelle del territorio è un ruolo importantissimo - osserva Lazzaro Dall’Acqua, presidente Anteas Cesena -, perchè sono sempre di più gli anziani soli che necessitano anche di piccoli aiuti e di un po’ di compagnia per migliorare significativamente la loro vita. Il progetto è nato dal confronto fra il Comune di Bagno di Romagna, Anteas e Asp, sulla base della collaborazione che portiamo avanti da anni, con i nostri volontari impegnati nella consegna dei pasti a domicilio e nel trasporto sociale con l’automezzo della nostra associazione. Abbiamo subito aderito, certi che l’iniziativa risponda a un bisogno concreto del territorio. Dedicare parte del proprio tempo ad aiutare gli altri è una bellissima esperienza, che rafforza la comunità e riempie il cuore di chi riceve aiuto, ma anche di chi lo dona". Chiunque fosse interessato a partecipare, o desideri maggiori informazioni, può contattare Anteas Cesena o il Comune di Bagno di Romagna.

Gilberto Mosconi