’Sentire le voci’, Tinti e Caccia alla festa del podcast

Oggi si tiene la seconda giornata di ’Sentire le Voci’, la Festa del Podcast di Cesenatico. Al teatro comunale, alle 15, si inizierà con "Raccontare la realtà" che vedrà protagoniste Daria Corrias di "Tre Soldi" Rai Radio3, Carola Haupt di Radio Papesse, Sabrina Tinelli di Chora e Luca Micheli, il più importante sound designer di podcast in Italia; alle 16 Mauro Pescio, autore del podcast dal record di streaming "Io ero il milanese", presenterà in anteprima il suo nuovo podcast "Tale Padre" insieme ad Andrea Borgnino di Rai PlaySound; alle 17 invece Matteo Caccia, uno dei nomi più importanti tra i podcaster italiani sarà protagonista di "Cose che succedono vivendo"; alle 18 sarà la volta di "Chiacchiericcio" con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi, dai loro format su Radio Deejay fino ai podcast che conducono passando per la scrittura umoristica, improvvisazione e i giochi di ruolo. Alle 21 Daniele Tinti svelerà i segreti di "Tintoria", il podcast comedy più seguito in Italia di cui è fondatore e co-conduttore. La partecipazione agli incontri è libera e non vi è l’obbligo di prenotare i posti. Domani, sempre al teatro comunale di Cesenatico, i protagonisti saranno Dario Fabbri, Marco Cortesi, Mara Moschini, Benedetta Santini, Stefania Brucini Matteo Cavezzali, Gianni Gozzoli, Gianluca Farfaneti, Alberto Grandi e Daniele Soffiati.

g.m.