'Sento la nostalgia d'un passato': Casadei sbarca a San Mauro Pascoli, Puglia

’Sento la nostalgia d’un passato’ lo spettacolo di Gianfranco Gori su Secondo Casadei debutta in Puglia. Uno spaccato di storia del maestro Casadei e del folklore romagnolo sarà protagonista in Puglia al festival Jazz di Torremaggiore venerdì 25 agosto. Sul palco un trio di alta caratura: il regista e attore Gianfranco Gori di Longiano con due musicisti d’eccezione il fisarmonicista Simone Zanchini e il sassofonista Stefano Bedetti (nella foto insieme). Il recital molto atteso ha già registrato il tutto esaurito al Good Vibration di Cattolica e al Giardino della poesia di San Mauro.

"Ho voluto mettere sulla scena i racconti che sentivo fin da bambino da mio babbo Marino , prima tromba dell’Orchestra Casadei - spiega Gori -. Illuminante è stato l’incontro con Simone Zanchini: dopo aver ascoltato il suo concerto jazz ’Casadei Secondo Me’ dove interpreta i brani folkloristici in chiave Jazz, gli ho proposto di creare questo spettacolo multidisciplinare. Il jazz è un genere che accomunava Secondo e Marino: Secondo si ispirò per tutta la sua produzione artistica, mentre Marino creò una sua formazione. Lo spettacolo inizia con alcuni standard jazz per creare il mood giusto. Io interpreto mio babbo raccontando episodi di vita e aneddoti tratti dal diario di Secondo e della figlia Riccarda, alternati ai brani più rappresentativi del repertorio Casadei dai primi anni agli anni 70. E’ una cultura ricca di vita vissuta, musica e poesia. Ringrazio l’organizzazione per averci invitato a Torremaggiore e per il workshop che terremo per divulgare le nostre tradizioni culturali perché ’Sento la nostalgia d’un passato’ è per un futuro più artistico".

Ermanno Pasolini