Senza fibra 22 scuole cesenati. Baredi: "Mai nessuna lamentela"

Il sapere e la conoscenza corrono veloci. Soprattutto se sono collegati a un cavo di fibra ottica. Aspetto tutt’altro che scontato, anche per le scuole presenti nel nostro territorio. Lo ha rilevato la consigliera regionale di Forza Italia Valentina Castaldini, in base alla cui segnalazione presentata alla giunta di viale Aldo Moro, tra Rimini e Piacenza 863 plessi non sarebbero ancora allacciati ai supporti in grado di accelerare la velocità di connessione dei dispositivi. Per di più 765 di queste avrebbero già dovuto essere pienamente online, ma ancora non lo sono. Il tema è attuale a 360 gradi tanto che a Cesena spesso viene sollevato anche dalle utenze private nelle quali le famiglie si barcamenano tra computer , tv, telefoni e dispositivi elettronici assortiti alle prese con musica, serie tv, social network e (tanto) altro. Ma se in casa la lentezza del traffico dati può essere un disagio, quando a non essere connessi sono le decine di computer di una scuola, dal disagio si passa al problema. Un problema che merita di essere affrontato. Numeri alla mano Castaldini ha individuato 78 scuole che versano in questa condizione nella nostra Provincia, comprese dunque quelle nelle aree più isolate. Contando solo il Comune di Cesena il numero resta comunque alto: 22 plessi, oltre tre volte i 7 di Forlì. "La Regione – accusa Castaldini – continua a proclamare obiettivi ambiziosi sul digitale, ma la realtà racconta un’altra storia: scuole ancora scollegate, promesse disattese e un divario digitale che penalizza studenti e insegnanti. Il diritto a un’istruzione ‘moderna e accessibile’ non può essere subordinato ai ritardi della burocrazia. Inoltre, appare incomprensibile la scelta della Regione di escludere le scuole paritarie dalla programmazione per la connessione, nonostante siano parte integrante del sistema nazionale di istruzione e svolgano un servizio pubblico".

Sul tema è intervenuta l’assessora comunale alla scuola (nonché insegnante) Elena Baredi: "Rassicuro tutti – ha commentato - sul fatto che in questi mesi non ho mai ricevuto alcuna segnalazione dai dirigenti scolastici su eventuali inefficienze della connessione internet nei loro plessi. Non che tutto sia perfetto, ovviamente. Per esempio in alcuni casi dobbiamo fare i conti con una strumentazione tecnologica che necessita di essere ammodernata. Su questo ambito siamo decisamente sul pezzo: grazie anche ai fondi del Pnrr stiamo provvedendo alle sostituzioni, a vantaggio di alunni e docenti". Baredi ha anche citato l’importante intervento di restyling dell’edilizia scolastica avviato da anni in tutto il territorio comunale: "Non è questione di sottovalutare la fibra ottica – ha rilanciato - ma piuttosto di allargare lo sguardo e rimarcare che stiamo ristrutturando per intero un plesso scolastico dopo l’altro, dotandoli delle migliori tecnologie disponibili in relazione a ogni comparto. La lista è davvero lunga: Stiamo per riconsegnare la media di viale della Resistenza e non ci fermiamo". In effetti hanno già cambiato volto anche l’elementare di Sant’Egidio (ora il faro è sulle medie) e quelle di Martorano. A San Vittore a inizio 2024 è stato tagliato il nastro alla scuola elementare e ora è in fase di ultimazione l’asilo nido.