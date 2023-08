"Senza interventi e ristori la Valle Savio si spopola"

di Gilberto Mosconi

Lentezza sistematica negli interventi post-alluvione. La lamentano i circoli Pd della Vallata del Savio (Bagno di Romagna, Verghereto e Mercato Saraceno, a Sarsina il Pd è senza segretario e non è presente in consiglio comunale). "Sono passati ormai tre mesi dall’alluvione che ha provocato disastri idrogeologici nelle nostre colline e montagne – affermano – con frane e

mottamenti che hanno distrutto gran parte della viabilità, isolando intere frazioni e costringendo molte famiglie ad abbandonare le abitazioni. Ma che cosa ha fatto concretamente il governo Meloni?", si chiedono i circoli Pd della Vallata del Savio che esprimono preoccupazione,e si danno la risposta.

"Solo visite, discorsi e promesse – affermano –.I sindaci delle tante città e paesi colpiti hanno dato il via ai lavori con il carattere della somma urgenza, ma il Governo non ha messo i Comuni nella condizione di utilizzare le somme promesse per i lavori e i ristori. Alcuni sindaci sono stati anche accusati di gonfiare le spese di previsione per le ricostruzioni. O, come nel caso di Mercato Saraceno, attaccati per aver dichiarato di spendere quanto possibile secondo le norme di gestione delle emergenze.

"Incombe l’autunno - proseguono i circoli di vallata del Pd – con l’apertura delle scuole alle porte, strade ancora inagibili e il rischio delle piogge. Sullo sfondolo spettro del progressivo spopolamento e della perdita di servizi essenziali e di possibilità di lavoro. Servono subito interventi di ripristino e ricostruzione, nonché risarcimenti e contributi per i danni subiti da famiglie e aziende".