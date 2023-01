Sequestrati 230mila euro all’imprenditore cinese

Un imprenditore di 39 anni è finito nella rete della Guardia di Finanza. Si tratta di un uomo di nazionalità cinese, che da diverso tempo si è trasferito in Romagna, dove è titolare di un’azienda artigiana che lavora nel settore delle calzature, la cui sede è a Savignano sul Rubicone. Le Fiamme Gialle del Comando provinciale di Forlì, nell’ambito di specifiche indagini svolte nel settore dei reati tributari, innescate da una precedente verifica fiscale, hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di 230 mila euro nelle disponibilità del 39enne. Il provvedimento firmato dal Gip Giorgio Di Giorgio del Tribunale di Forlì su richiesta della Procura della Repubblica, è stato emesso nei confronti dell’imprenditore che è indagato del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, per oltre 1,3 milioni di euro.

I finanzieri della Tenenza di Cesenatico hanno scoperto che il 39enne utilizzava fatture false per abbattere il reddito e quindi pagare meno imposte e tasse. Tali fatture venivano fornite da un’altra impresa a cui capo c’è un altro uomo cinese, il quale tuttavia vive in provincia di Torino dove faceva il cameriere in un ristorante e non si occupava certo di moda. Le minuziose indagini condotte dalle Fiamme Gialle cesenaticensi che oltre alla costa hanno competenze anche sul territorio del Rubicone, hanno tolto il coperchio su un’organizzazione dedita alle truffe, i cui responsabili avevano articolato un preciso sistema di frode. I finanzieri in particolare hanno appurato che il 39enne non aveva sostenuto alcun costo d’impresa e la ditta che gli fatturava le prestazioni non disponeva neanche di beni strumentali e di risorse umane per poter fatturare cifre così alte, inoltre non vi erano spese di utenze, in sostanza era tutto finto e mirato a non pagare le tasse dovute. Nel corso della verifica fiscale, i finanzieri hanno scoperto che la ditta ispezionata, oltre ad aver detratto illecitamente l’Iva per 230mila euro, aveva anche sottratto irregolarmente dal reddito altre spese per oltre 1,1 milioni di euro, quindi deve allo Stato parecchio anche in termini di imposte.

L’operazione condotta dalla Guardia di Finanza dimostra quanto sia importante l’azione di prevenzione e repressione dei reati economico-finanziari, che si possono contrastare aggredendo il patrimonio di chi commette le truffe. Un altro risvolto di non poco conto è rappresentato dal fatto che non pagando l’Iva e le tasse, le imprese come quelle dell’imprenditore cinese pizzicato, di fatto svolgono una concorrenza sleale sul mercato, impedendo agli artigiani onesti di realizzare scarpe, accessori e componenti per le grandi griffe.

Giacomo Mascellani