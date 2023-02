Serata all’insegna del rockabilly al Noi Lounge Music Club

Il Noi Lounge Music Club di Cesenatico nel fine settimana propone nuovi concerti sotto la direzione artistica di Fabio Nobile. Il locale di viale Roma angolo lungomare Carducci, domani sera alle 22, ospiterà il live di King Lion and the Braves (nella foto) feat. Robbie D., per un evento all’insegna della musica rock ‘n’ roll.

King Lion nasce da una costola dei The Good Fellas e la band suona i "rockin’ oldies", musica che ripercorre il periodo tra Shadows, Elvis Presley e Johnny Cash, e ha portato le proprie note in tutta Europa, calcando i palcoscenici dei più importanti festival internazionali.

La formazione vanta inoltre numerose collaborazioni con ospiti di rilievo del panorama rock ‘n’ roll e artisti di spessore internazionale. La voce del concerto sarà quella di colei che è considerata la regina del rockabilly, Robbie D., all’anagrafe Roberta Daniel, cantante con anima e cuore che batte tra il jazz ed il rock ‘n’ roll. Per l’occasione sabato sera proporrà i successi di Wanda Jackson, Janis Martin e Patsy Cline, le regine del rockabilly e della country music. I musicisti sono Lucky contrabbasso e voce; Steve alla chitarra, Matt alla chitarra e Fabrais alla batteria.

La musica live proseguirà anche il giorno seguente, domenica, ma in altri orari, con la Colazione in Musica a partire dalle 9.30 del mattino e l’Aperitivo in Musica dalle 17.30 in poi. Gli interessati possono avere ulteriori informazioni e prenotare i posti, telefonando al 328 7723203, oppure recandosi direttamente al locale in viale Roma.

Giacomo Mascellani