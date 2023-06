Serata all’ippodromo per i ‘burdél de paciug’

Una serata per ringraziare pubblicamente tutti i volontari che si sono a messi a disposizione della comunità per aiutare gli alluvionati e tutte le persone in dificoltà. L’ha organizzata l’amministrazione comunale venerdì alle 18.30 all’Ippodromo del savio. Nel corso dell’iniziativa saranno inoltre raccolte le donazioni da destinare a tutti coloro che sono stati colpiti dall’alluvione.

"La nostra città – commenta il sindaco Enzo Lattuca – ha reagito da subito di fronte a un evento naturale drammatico che ha letteralmente travolto il nostro territorio. Da subito i cesenati si sono impegnati organizzandosi in autonomia e attraverso i canali attivati dal Comune per prestare soccorso alle famiglie colpite. A tutte loro e a tutti loro, alle persone che sono arrivate in città dalla altre parti della regione e dall’Italia, vogliamo dimostrare la nostra gratitudine".

I marinai della Casa del Pescatore di Cesenatico e i volontari di Amatrice ‘gemellati’ con Cesena prepareranno e proporranno ai presenti pietanze tipiche dei territori di provenienza. Dopo il momento conviviale gli ospiti potranno assistere al monologo dell’attore e scrittore Roberto Mercadini. Alla conclusione il ringraziamento pubblico del sindaco Lattuca.