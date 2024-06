Serata ’Birichina’ a Gatteo Mare. Sul palco le giovani band del liscio

Nel 2023 "Birichina", il festival della Generazione Z del liscio ebbe un grande successo e domani alle 21 proverà a fare il bis all’Arena Lido Rubicone a Gatteo Mare. Sarà la settimana clou dell’estate di Gatteo Mare, che prevede a seguire il Festival di San Liscio e la Notte Rosa. Un’occasione straordinaria per rivivere la grande tradizione del liscio con il tocco di rinnovamento delle giovani generazioni musicali. Birichina è il festival che ha rilanciato il liscio tra i giovani. Sono oltre 150 oggi i giovani musicisti dell’Emilia Romagna legati al liscio, una trentina le formazioni attive tra musiche liscio, folk, Filuzzi, world, aie ed etno, tutte comunque vicine al mondo della tradizione del folklore romagnolo. Un grande lavoro di scouting condotto dal Mei che ha portato tanti giovani musicisti a suonare prima a Gatteo Mare, poi in dieci balere della regione sino alla costituzione della nuova "Orchestra Santa Balera" ospite al Festival di Sanremo per i 70 anni di Romagna Mia.

Ricco il programma della serata del 1 luglio a Gatteo Mare: si esibiranno Denise Battaglia, Cristian Albani, Emisurela e Fratelli & Margherita, una nuova generazione alle prese con il nuovo liscio, Stefano Bandoli e il dj Manuel Ricci, i due giovani vincitori di quest’anno del contest Il Liscio nella Rete, insieme alla sua scuola di ballo Formazione Danze Romagna. Saranno, inoltre, premiate le strutture musicali Cosascuola Music Academy di Forlì e Casa della Musica di Faenza per avere offerto la struttura artistica per la crescita del fenomeno dei giovani artisti del folklore romagnolo. Nella seconda parte della serata un’accoppiata unica e imperdibile: l’unione sonora tra la grande tradizione de La Storia di Romagna, un indelebile marchio storico che prosegue nella grande tradizione del maestro Secondo Casadei, con i nuovi suoni folk world dei Lennon Kelly, una delle band di punta della Romagna. Insieme, su un’idea progettuale del MEI, realizzeranno una produzione musicale dal vivo unica, inedita e originale per le sue straordinarie contaminazioni sonore, intitolata "Dam da bei". Saranno presenti le Scuole di Ballo New Dance Club di Forlì e Le Magiche Fruste di Faenza. Presenta Fabio Caldari. La manifestazione è organizzata dalla Rete dei Festival in collaborazione con il MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti e con Casadei Sonora, grazie al sostegno del Comune di Gatteo e di Visit Romagna. Ingresso libero. Apertura cancelli alle 20.30, presentazione e premiazioni alle 21 e musica dal vivo dalle 21.30.

Ermanno Pasolini