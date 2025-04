’Serata Corta’ al cinema Audax

Una "Serata Corta", ma non troppo: un’ora e mezzo occupata da Fabrizio Marcheselli, parmigiano, ma cesenate d’adozione, per proiettare tutti insieme per la prima volta su uno schermo cinematografico i 13 cortometraggi scritti, diretti e in parte interpretati da Marcheselli stesso. L’appuntamento è per domani alle 21.15 al cinema teatro Audax di Villachiaviche, con ingresso gratuito e libero fino a esaurimento posti. Gli short film sono stati girati tra il 2020 e il 2025 in Emilia Romagna, spesso con la fondamentale complicità dell’attore e regista cesenate Alvaro Evangelisti, e in special modo si ritroveranno luoghi e monumenti di Cesena come la Rocca, il Ponte Vecchio o il fiume Savio e dintorni quali Saiano, Roversano, Sant’Andrea in Bagnolo, Cesenatico, Cannucceto e Valverde. Dei corti proposti quattro sono totalmente inediti, montati per l’occasione, e altri già premiati in vari concorsi nazionali. Ad esempio, "Torno subito" ha vinto il festival di cinema di Legambiente a Grosseto (Clorofilla Film Festival 2021, sezione #Solounminuto), "ReaL Window" si è classificato secondo per il pubblico all’IHFF 2021 e "Oltre la Panchina" è stato insignito del miglior soggetto dall’Heart International Italian Film Festival 2022. Il docufilm "Màt Sicuri, L’ultimo Diogene" dedicato alla figura del clochard-filosofo Enzo Sicuri, beniamino dei commercianti del centro di Parma, interpretato da Evangelisti, con Alessandro Haber, è risultato vincitore nella categoria "Emilia-Romagna filmmakers" al Ferrara Film Festival e finalista in 8 concorsi. Raffaella Candoli