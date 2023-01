Serata del baccalà al centro ricreativo Auser Giulio Cesare

Il centro ricreativo Auser Giulio Cesare di Gatteo Mare organizza per domani alle 19.30 la "Serata baccalà" per chi dei 350 soci iscritti, ama questo prodotto tipicamente invernale. Il menù prevede: bocconcini di baccalà fritto, insalatina di baccalà con pomodori secchi, sedano e ceci, crostino di polenta con baccalà mantecato; come primo pasta fresca con sugo di baccalà e olive; come secondo baccalà in umido con patate e cipolline e baccalà arrosto con erbe aromatiche, vino, acqua, caffè e dolce. Costo 27 euro. E’ obbligatoria la prenotazione al 334-5627314.