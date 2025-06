Serata di corse al Savio. Premio Club Ippodromo

L’ultimo appuntamento della prima settimana di attività dell’ippodromo del Savio andrà in scena questa sera, con un convegno appassionante composto da sette corse che prenderanno il via alle 21. La prova a maggior dotazione abbinata al Premio Club Ippodromo è collocata come quinta corsa del palinsesto ed è un miglio che vede impegnati sei cavalli tra i quali spiccano le notevoli chance di Ercules Bar, carta di Antonio Di Nardo, che tenterà la fuga in avanti contro la rientrante Elite D’Arc, con Davide Di Stefano ed Elva Jet, che Lorenzo Baldi presenta con ottimistiche aspettative anche in chiave vittoria.

L’asticella si mantiene ad un alto livello qualitativo anche con il sopraggiungere della sesta corsa, un miglio per cadetti dal quale è lecito attendersi uno spettacolare svolgimento e un conseguente report cronometrico di prestigio: il pronostico vede Faber del Ronco al primo posto nelle scelte su Forever e Fastday Prav, tradotto in guide Francesco Cincinnato, nome nuovo per il parterre romagnolo contro Lorenzo Baldi e Antonio Di Nardo.

I cavalli di tre anni, che calamitano sempre l’interesse degli appassionati di scouting, saranno protagonisti della terza e della quarta corsa. Nella prima sfida, in dodici andranno alla ricerca del primo successo in carriera, obiettivo ampiamente nelle corde di Gladiatore Lou, un allievo di Holger Ehlert condotto da Davide Di Stefano, ma anche di Gin Tonic Effe, che sarà affidato a Manuel Pistone per conto della franchigia tedesca di Karim Walter Mommert.

Terza forza della contesa potrebbe essere Gioiella con Maurizio Cheli, mentre chi volesse andare alla ricerca di un outsider in grado di sparigliare le carte potrebbe orientarsi su Guapa Stecca, proposta targata Lorenzo Baldi.

Ancora cavalli di tre anni alla quarta corsa, un miglio dalle eccellenti presenze con Gianna Dei Veltri in pista per il nuovo allenatore Gennaro Casillo che la affiderà al talento di Antonio Di Nardo, trovando in Giulia Giegi e Gornja D’Aghi agguerrite avversarie rispettivamente guidate da Davide Di Stefano e da Lorenzo Baldi.

Spazio anche ai gentlemen driver nella serata del Savio: i ‘puri’ scenderanno in pista per una corsa abbinata al Trofeo Croce Rossa Italiana in sulky a cavalli di loro proprietà. Tra i più accreditati alla vittoria, in questo handicap sul doppio chilometro, ci sono Carlo Bonfiglioli e la sua Chanel Dvs, Graziano Reggiani e Desdemona Ross, mentre i due penalizzati Amely Pan e Carpe Diem Col dovranno dar fondo al loro repertorio per legittimare la candidatura al podio.