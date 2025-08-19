Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
19 ago 2025
LUCA RAVAGLIA
Cronaca
Serata di corse al Savio nel segno della solidarietà

In pista alla prima i cadetti, poi i cavalli di tre anni. Seguono alla terza i gentlemen, gli esperti concorrono al Premio Croce Rossa Italiana

La premiazione della corsa di sabato scorso per cavalli di tre anni intitolata al Tribunato di Romagna, vinta da Giunone guidata da Antonio Di Nardo

Questa sera, all’Ippodromo del Savio, sarà di casa la solidarietà a favore di alcune associazioni benefiche impegnate sul territorio, alle quali saranno dedicate le sette corse in programma e che per l’occasione avranno la possibilità di presentarsi davanti al pubblico, raccontando le tante attività messe in campo quotidianamente a favore della comunità. Si inizia alle 20.50 con il Premio Aip Parkinson, con i cadetti in campo in una sfida sul miglio che si preannuncia equilibrata e nella quale almeno cinque concorrenti paiono in grado di aspirare al successo: Funer Mai, ben situato al post 1 con Davide Angeletti alle redini, Face To Face Sbf interpretata da Manuel Pistone, Firstladylatorre, instancabile cavallo delle scuderie di Salvatore Valentino e infine Florentia Vik e Fairway di Poggio, rispettivamente guidate da Paolo Leoni e Giampaolo Minnucci.

Alla seconda, Premio Aism, il testimone passa ai cavalli di tre anni, tutti e dodici a caccia della prima vittoria in carriera e con Gunter Black e Giampaolo Minnucci probabili lepri nei confronti di Geffy Col e Manuel Pistone. Alla terza corsa, torna la leva 2021 con i gentlemen in sediolo per il Premio Anffas Cesena e Anffas Polisportiva Cesena, corsa che ha un favorito dalle notevoli chance in Five Secrets Dany, inespresso a inizio carriera e ora determinato a recuperare il tempo perduto a suon di vittorie, potendo contare su un partner di valore come Fabrizio Martinelli.

Il Premio Arrt è la quarta corsa, con in pista i cavalli di tre anni. Gloria Dei Venti e Maurizio Cheli sono i possibili battistrada allo stacco, che dovranno poi a fare i conti con Mystic River, Gintonic Vad e Girardengo Gm. Il Premio Croce Rossa Italiana – Comitato di Cesena, è una corsa in cui se la giocheranno cavalli esperti come Degas Del Ronco, Becker Grif e Ertistone Jet, mentre alla sesta, Premio Ior, la distanza si allunga e i nastri prendono il posto dell’autostart in uno schema che potrebbe favorire le qualità di Antonio Boccino. La corsa conclusiva della serata è il Premio Acistom, con Max Lane e Marco Volpato prime scelte su Ernaldo Benal e Roberto Ruvolo, mentre Cinzia e Amore Stecca mirano al podio.

