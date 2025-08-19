Serata di corse al Savio nel segno della solidarietà

Questa sera, all’Ippodromo del Savio, sarà di casa la solidarietà a favore di alcune associazioni benefiche impegnate sul territorio, alle quali saranno dedicate le sette corse in programma e che per l’occasione avranno la possibilità di presentarsi davanti al pubblico, raccontando le tante attività messe in campo quotidianamente a favore della comunità. Si inizia alle 20.50 con il Premio Aip Parkinson, con i cadetti in campo in una sfida sul miglio che si preannuncia equilibrata e nella quale almeno cinque concorrenti paiono in grado di aspirare al successo: Funer Mai, ben situato al post 1 con Davide Angeletti alle redini, Face To Face Sbf interpretata da Manuel Pistone, Firstladylatorre, instancabile cavallo delle scuderie di Salvatore Valentino e infine Florentia Vik e Fairway di Poggio, rispettivamente guidate da Paolo Leoni e Giampaolo Minnucci.

Alla seconda, Premio Aism, il testimone passa ai cavalli di tre anni, tutti e dodici a caccia della prima vittoria in carriera e con Gunter Black e Giampaolo Minnucci probabili lepri nei confronti di Geffy Col e Manuel Pistone. Alla terza corsa, torna la leva 2021 con i gentlemen in sediolo per il Premio Anffas Cesena e Anffas Polisportiva Cesena, corsa che ha un favorito dalle notevoli chance in Five Secrets Dany, inespresso a inizio carriera e ora determinato a recuperare il tempo perduto a suon di vittorie, potendo contare su un partner di valore come Fabrizio Martinelli.

Il Premio Arrt è la quarta corsa, con in pista i cavalli di tre anni. Gloria Dei Venti e Maurizio Cheli sono i possibili battistrada allo stacco, che dovranno poi a fare i conti con Mystic River, Gintonic Vad e Girardengo Gm. Il Premio Croce Rossa Italiana – Comitato di Cesena, è una corsa in cui se la giocheranno cavalli esperti come Degas Del Ronco, Becker Grif e Ertistone Jet, mentre alla sesta, Premio Ior, la distanza si allunga e i nastri prendono il posto dell’autostart in uno schema che potrebbe favorire le qualità di Antonio Boccino. La corsa conclusiva della serata è il Premio Acistom, con Max Lane e Marco Volpato prime scelte su Ernaldo Benal e Roberto Ruvolo, mentre Cinzia e Amore Stecca mirano al podio.