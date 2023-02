Serata di follia a Borello "Ho paura di aprire il bar"

"Un caffè doppio in una tazza sola". Poi tutto è precipitato. Erano circa le 20 di martedì sera quando nel bar che si affaccia sulla piazza di Borello è entrato un uomo di circa 50 anni, già noto nella frazione cesenate per aver creato più di un problema alla comunità: si è avvicinato al bancone, rivolgendosi alla titolare del pubblico esercizio, Valentina Biguzzi: "Mi ha chiesto il caffè e poi indicazioni sul bagno, che in quel momento era occupato. E’ bastato questo a farlo adirare: si è scagliato contro la porta chiusa, tempestandola di colpi e inveendo contro chi era all’interno". All’interno del bagno c’era un cliente abituale del locale, che ha cercato – invano – di calmarlo.

"La situazione è degenerata – prosegue Biguzzi – quell’uomo ha rovesciato un tavolo, causato danni al bancone e a piatti e bicchieri. Ma soprattutto ha spaventato tutti i clienti, che in quel momento erano in gran parte donne. Abbiamo effettuato investimenti importanti per trasformare il locale in un’enoteca, alzando la qualità delle proposte che offriamo. Lo abbiamo fatto perché crediamo in questo lavoro e vogliamo offrire un buon servizio alla nostra comunità. Vogliamo stare tranquilli. E invece queste situazioni creano un clima molto difficile da sopportare". La chiamata ai soccorsi è stata immediata: i presenti hanno contattato sia il 118 che i carabinieri: "L’uomo era alterato, era impossibile contenerlo. Io e gli altri clienti ci siamo spostati nella stanza attigua, mentre lui continuava a discutere animatamente con chi era uscito dal bagno, il quale era anche intervenuto a difesa di un gruppo di donne contro le quali l’altro avventore aveva inveito". A un tratto però il cinquantenne si è buttato a terra: "Gridava che eravamo tutti assassini e razzisti. Bestialità, ovviamente. Sotto ogni punto di vista. Basta dire che anche chi stava cercando di arginare la sua furia era straniero". I carabinieri hanno provato a sedare gli animi, ma anche in loro presenza la tensione è rimasta alta: "Ha sputato a terra, nella mia direzione, poi se ne è andato. Farò denuncia, ma chiedo più tutele, perché intervenire a posteriori non serve a nulla". Poco dopo in zona si è presentata un’altra persona, probabilmente un conoscente del cinquantenne: "E’ rimasto a lungo a spiarci, nascosto dietro ai muri. E’ stato inquietante, un’altra goccia su un bicchiere già pieno".

Luca Ravaglia