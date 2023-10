Serata di ricordi dell’ultima guerra

Domani alle ore 20,30, presso il Centro Culturale di Via Roma a Sarsina, promossa dal Comune plautino, in collaborazione con Trame-Teatro e Musica e altri enti e associazioni, avrà luogo l’incontro pubblico "Vieni a veglia", serata di testimonianze legate alla seconda Guerra Mondiale. In particolare, una serata per ricordare e condividere e per non dimenticare. Una serata di dialogo aperto, per condividere oltre a varie testimonianze, anche racconti, aneddoti, e per raccogliere e scambiare altresì fotografie, lettere e ricordi di famiglia. Ingresso libero.