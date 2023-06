Serata in memoria di Mirella Ceccarelli in Corte Dandini

Sorride Mirella Ceccarelli nella foto con cui gli amici hanno deciso di ricordarla. È con quel sorriso largo, accogliente, tenero che mai ha ammainato, che la ricordano tutti quelli che l’hanno incontrata nei tanti ruoli della sua vita attiva e impegnata. Mirella Ceccarelli, 77 anni, è deceduta due settimane fa a Bologna, dopo una lunga malattia sopportata stoicamente. Amici, conoscenti e la figlia Simona si incontreranno venerdì alle 17 in corte Dandini per ricordarla con l’affetto che sapeva stimolare in tutti quelli che la conoscevano. "Una donna speciale - ricordano le amiche e gli amici - disponibile e generosa, una vita intera in campo per la difesa dei diritti, per e con le donne, della legalità e della pace. Semplice, solare, positiva, entusiasta, combattiva: queste le parole con cui vogliamo ricordarla".

Militante fin da giovanissima del PCI e poi del PD, impegnata alla fine degli anni ‘70 nell’UDI (Unione Donne Italiane ) in intense battaglie per l’emancipazione e la liberazione femminile. Negli anni successivi entrata in CGIL, sempre a Cesena, dove è rimasta anche dopo il pensionamento, militando nel sindacato pensionati e nel coordinamento donne.

Negli stessi anni l’impegno concreto nell’associazione Libera contro le mafie, partecipando come volontaria in numerosi campi della legalità al sud, insieme a tanti giovani.

E poi l’impegno antifascista nell’ANPI cesenate, fino alla convinta partecipazione ai venerdì di Fridays for future, in piazza del Popolo, per la tutela dell’ambiente.

E’ del 2019 la sua pronta adesione alla neonata associazione Ipazia liberedonne.

Elide Giordani