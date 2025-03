Serata John Lennon al circolo La Torre

È John Lennon, forse il più iconico dei Beatles che fondò nel 1960, il protagonista dell’ultima serata della seconda stagione di ‘Musica in Circolo’ alla Trattoria Circolo La Torre di San Mauro in Valle. Questa sera dalle 20.30 a raccontare John Lennon, che insieme a Paul McCartney formò la più straordinaria coppia di autori di canzoni del Novecento, sarà Massimo Buda, giornalista esperto di musica e collezionista di vinili, mentre Giuseppe Bonomo suonerà e canterà una decina di brani di Lennon. Per tutti, a 15 euro, un ristoro a buffet.