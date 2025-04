Sergio Barducci racconta la storia del naufragio dell’Andrea Doria

Una storia vera legata alla tragedia del naufragio dell’Andrea Doria, è al centro del libro che sarà presentato oggi pomeriggio alle 17, nella Sala Lignea della biblioteca Malatestiana di Cesena. Si intitola "La vita oltre la paura. L’incredibile storia di una sopravvissuta al naufragio dell’Andrea Doria" e a presentarlo sarà l’autore Sergio Barducci. La protagonista è Anna, una giovane sposa che, dopo una lunga trafila burocratica per ottenere i permessi necessari a raggiungere New York, dove la attende Marino, il marito sposato pochi mesi prima, salpa da Genova a bordo della più bella nave della Marina mercantile italiana, il transatlantico Andrea Doria, che salpò dal porto di Genova il 17 luglio del 1956, alle 11 del mattino. È raggiante, per la gioia di poter finalmente abbracciare il suo amato Marino, da cui la separano nove giorni di viaggio, a bordo di quella nave moderna e veloce, che si appresta a compiere la sua centunesima crociera. Insieme a lei salgono a bordo altri 1.133 passeggeri, molti dei quali nella "classe turistica", come elegantemente è stata ribattezzata la vecchia "terza classe", destinata ai viaggiatori più poveri. Nessuno può immaginare che stanno andando incontro a un’immane tragedia. L’arrivo a New York era previsto all’alba del 26 luglio, ma alle 23.10 del 25 luglio, mentre la maggior parte dei passeggeri dorme, la nave rompighiaccio svedese Stockholm squarciò il fianco dell’Andrea Doria, scatenandp il panico. La donna con cui Anna divide la cabina, incinta e con un figlioletto di circa 3-4 anni, le mette il bimbo tra le braccia e le dice "tu corri più veloce, portalo con te". Quarant’anni dopo, rientrata al suo paese natio, qualcuno suonò al campanello della casa di Anna, la quale aprì la porta e un uomo distinto le disse "lei non può ricordarsi di me, ma io sono quel bambino che ha salvato". Sergio Barducci sarà affiancato da Beatrice Valeriani e lo speaker Fancesco Vignali leggerà alcuni brani.

Giacomo Mascellani