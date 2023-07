Sergio Gridelli ucciso da malore durante la camminata mattutina, Savignano in lutto

Savignano sul Rubicone (Cesena), 13 luglio 2023 – Grande dolore nel mondo della politica e della cultura ha suscitato a Savignano sul Rubicone e in tutto il Cesenate e il Riminese l'improvvisa scomparsa di Sergio Gridelli, 61 anni compiuti il 26 giugno scorso che fu per 12 anni e mezzo sindaco di Savignano sul Rubicone.

Questa mattina Gridelli, che abitava in piazza Falcone nel quartiere Cesare a Savignano sul Rubicone si è alzato di buon'ora ed è andato a fare la camminata mattutina. Ma la sua vita terrena è terminata in via Borghetto al confine con il comune di Longiano, a due chilometri da casa sua, per colpa di un malore improvviso.

Lo ha trovato steso a terra un passante che ha allertato il 118 arrivato immediatamente sul posto con una ambulanza. Sergio Gridelli non aveva documenti addosso. I sanitari del 118 hanno avvertito i carabinieri della caserma di Savignano sul Rubicone che sono arrivati in via Borghetto e hanno proceduto alla identificazione. Sergio Gridelli è stato uno dei fondatori dell'associazione 49 a. C. per curare eventi culturali e premiare le eccellenze.