Sergio Rossi, crisi e cessione. Via al licenziamento collettivo

Oltre settant’anni di storia alle spalle e un futuro che, ora, appare quanto mai incerto. La maison sammaurese Sergio Rossi, considerata – al pari delle altre griffe del distretto romagnolo – simbolo riconosciuto dell’eccellenza italiana, è in fase avanzata di vendita. Le trattative sono già in corso, ma l’azienda ha preferito non rendere noto, per il momento, il nome dell’acquirente. La stampa di settore assicura, però, che i futuri proprietari saranno Massimo Bonini e la moglie Sabrina Scarpellini, co-fondatori di una società di distribuzione di famosi brand del lusso, con showroom a Milano, Hong Kong e New York. Nell’ottica di un rafforzamento della filiera produttiva, Bonini aveva acquistato, alla fine del 2023, una quota di minoranza del calzaturificio marchigiano Giorgio Fabiani e, poco dopo, ne aveva rilevato il controllo. La nuova operazione con Sergio Rossi confermerebbe, quindi, la strategia di consolidamento nella produzione della calzatura. Acquisito nel 2021 dal gruppo cinese Fosun Fashion group (poi ribattezzato Lanvin group), il marchio - fondato nel 1951 da Sergio Rossi (deceduto nel 2020 per Covid) - aveva tentato, di recente, un timido rilancio con la nomina di un nuovo direttore creativo. Lo scorso maggio, però, la tegola: il gruppo proprietario Lanvin ha archiviato l’esercizio 2024 con un calo degli utili pari a -37%.

Al risultato deludente avrebbe contribuito proprio il crollo della maison di San Mauro Pascoli, che ha registrato ricavi a -30% e un margine di profitto lordo diminuito dal 51% al 43%. Era dunque chiaro che il gruppo cinese volesse disfarsi degli asset più deboli per rimpinguare la propria liquidità. La maison conta 180 dipendenti ed è attualmente in cassa integrazione guadagni straordinaria, con scadenza al 31 dicembre.

Secondo quanto comunicato dai rappresentanti delle tre sigle sindacali, che hanno avviato un dialogo con l’azienda, la procedura di licenziamento collettivo – aperta martedì 16 settembre e già prevista dall’accordo di cassa integrazione – si baserà sull’unico criterio della volontarietà.

Ovvero, saranno i lavoratori a scegliere se uscire dalla ditta o meno, con un incentivo. I sindacati, che hanno ribadito l’intento di preservare il più possibile i livelli occupazionali, non sanno ancora quanti lavoratori aderiranno all’offerta di uscita emanata dall’azienda romagnola e in quanti intendono rifiutarla.

Maddalena De Franchis