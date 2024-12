Serie A2 Elite: equilibrio e sfide serrate per la Futsal Cesena

Una Serie A2 Elite più equilibrata dove mai come ora i match sono scontati. E’ emerso anche questo durante la cena degli auguri della Futsal Cesena al ristorante ‘E Parol’ a San Cristoforo, appuntamento tradizionale voluto dal presidente del Panathlon Dionigio Dionigi che segue con affetto la squadra del direttore Paolo Ionetti presente al gran completo con tecnici, giocatori e dirigenti.

Sono intervenuti anche il vicesindaco e assessore allo sport Cristian Castorri e la bandiera del Cesena Paolo Ammoniaci. Il patron Ionetti ha sottolineato come "siamo una squadra costretta a soffrire, è nel nostro destino e certe volte siamo noi stessi a renderci difficile la vita. La classifica non è bella ma poteva essere peggiore, infatti di recente è migliorata, siamo terzultimi insieme a Cagliari e Modena, dietro a -5 Milano e Verona che se il campionato finisse oggi retrocederebbero direttamente. Una delle terzultime invece andrebbe ai playout. La squadra è reduce da gare dove ha dimostrato d’essere in ripresa, sa stare sul pezzo anche se non mancano le recriminazioni per qualche punto lasciato".

Il tecnico Roberto Osimani ha ricordato che "nelle ultime sei gare abbiamo raccolto otto punti mentre nella precedenti quattro erano stati solo due. La caratteristica di questo campionato, e sta sempre prendendo più piede, è il grande equilibrio. Nell’ultimo turno il Verona fanalino di coda ha pareggiato in casa (1-1) dello Sporting Altamarca, terzo in classifica a -4 dalla capolista Mantova e a -1 dal Mestre, il Modena invece ha perso di misura appunto contro il Mestre. E’ una battaglia".

Il campionato ha osservato un turno di riposo. La Futsal tornerà in campo venerdì 20 dicembre, alle 20.30, al PalaPaganelli, proprio contro lo Sporting Altamarca ed è aumentata la convinzione di poter fare punti anche se la distanza in classifica è notevole: mancheranno lo squalificato Pritoni e l’infortunato argentino Fernandez che dovrebbe essere disponibile la settimana successiva nell’ultimo match dell’anno a Cagliari contro il Leonardo, una sfida salvezza da capitalizzare per accelerare verso zone più tranquille.