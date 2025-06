Serie B 2025-26: Pescara torna, attesa per Salernitana-Sampdoria

La serie B che inizierà nel weekend del 24 agosto è quasi definita dopo il ritorno in cadetteria (era assente da quattro anni) del Pescara di Baldini che ha vinto ai rigori la finale playoff con la Ternana. Ovviamente manca la vincente del playout tra Salernitana e Sampdoria; l’andata è in programma alle 20.30 del 15 giugno a Genova, il ritorno allo stesso orario del 20 giugno a Salerno.

Sempre che più avanti non esca qualche pasticciaccio all’italiano che riveda inopinatamente l’attuale format anche se il presidente federale Gravina di recente ha eliminato tale possibilità. In cadetteria però è già successo di tutto e di più quando il campionato 2003-2004 venne allargato a 24 squadre durante un’estate incandescente con i ripescaggi di Catania, Genoa, Salernitana e della Fiorentina che dopo aver vinto la C2 saltò la C1. Ora con la mancata iscrizione alla C del Brescia, che al momento ricomincerebbe dall’Eccellenza, la cadetteria perde la formazione che detiene il primato di partecipazioni, 66 precedendo sul podio Modena e Verona a 53 e il Bari a 49.

Il Cesena in tale particolare graduatoria di fedeltà alla serie B è all’undicesimo posto insieme alla Cremonese, 33 le partecipazioni dei bianconeri che sono stati promossi in A cinque volte: nel 1973 (prima volta e allenatore Radice), 1981 (Bagnoli), 1987 (Bolchi), nel 2010 e 2014 con Bisoli.

Il prossimo campionato cadetto non vedrà squadre debuttanti o che mancavano da una vita come la Carrarese la scorsa stagione che tornò in B dopo un’assenza di ben 76 anni. Dalla A è retrocessa una piazza importante come Venezia, rieccovi l’Empoli autentico specialista nell’ascensore tra cadetteria e massima serie e il Monza che dopo esservi approdato per la prima volta nella sua storia il 29 maggio 2022 vi è rimasto tre campionati di fila.

Per quanto riguarda le neopromosse, il Padova ha ritrovato la B dopo un’assenza di sei anni, l’Entella di quattro, l’Avellino di sette e il Pescara appunto di quattro.

In attesa dell’esito del playout Salernitana-Sampdoria ecco la B per il torneo 2025-26: Avellino, Bari, Carrarese, Catanzaro, Cesena, Empoli, Entella, Frosinone, Juve Stabia, Mantova, Modena, Monza, Padova, Palermo, Pescara, Reggiana, Spezia, Sudtirol, Venezia.

Il campionato inizierà appunto nel fine settimana del prossimo 24 agosto e terminerà il 24 maggio 2026. Saranno due i turni infrasettimanali, il 29 ottobre prossimo e il 6 gennaio 2026.

Saranno quattro invece le soste già definite per impegni delle nazionali: 7 settembre, 12 ottobre e 16 novembre 2025 e 29 marzo 2026.