Serie B: Monza, Venezia ed Empoli retrocesse con paracadute economico

Da domenica scorsa sono note le tre squadre retrocesse in serie B: il Monza era stabilito da tempo, il Venezia era nell’aria anche se non scontato, l’Empoli è stata la vittima dell’ultima giornata della massima serie. Tre formazioni che in teoria avranno ambizioni nel prossimo campionato cadetto. Sulla carta, infatti, delle tre retrocesse la scorsa estate solo il Sassuolo ha disputato un campionato a parte o quasi ed è tornato subito in A, Salernitana e Frosinone sul campo (il resto si vedrà) sono finite addirittura ai playout.

Per le tre retrocesse scatta come è ormai abitudine il ‘paracadute’ ossia il contributo economico dalla Lega per attutire l’impatto finanziario della discesa di categoria. Nel caso specifico, secondo appositi criteri, al Venezia andranno 10 milioni di euro, al Monza e all’Empoli 25 milioni a testa. Tale contributo per rendere meno pesante il trauma sportivo finanziario è stato introdotto dalla Lega di A nel 2009, complessivamente al momento è di 60 milioni di euro che viene così suddiviso: a ciascuna società retrocessa di fascia A 10 milioni, per la fascia B sono 15 milioni, per la fascia C ben 25 milioni sempre a testa.

Ecco come vengono determinate però le fasce: nella A rientrano i club che retrocedono in B dopo essere stati nella massima serie una sola stagione ossia le neopromosse, nella fascia B coloro che retrocedono dopo essere stati in A due stagioni anche non di fila nelle ultime tre, la quota più alta del contributo spetta a chi fa parte della fascia C ossia a chi ha giocato in A per tre stagioni sportive anche non consecutive durante le ultime quattro. Riepilogando per questa stagione, secondo tali regole, al Venezia che era una neopromossa andranno 10 milioni per riorganizzarsi, all’Empoli e al Monza che militavano nella massima serie da almeno tre stagioni ecco 25 milioni a testa.