Serie D, debutto in campo per le nuove leve

CronacaSerie D, debutto in campo per le nuove leve
30 ott 2025
LUCA RAVAGLIA
Cronaca
Ha preso il via anche la stagione della Bcc Romagnolo impegnata nel campionato di pallavolo di serie D femminile, che venerdì 24 ottobre è scesa in campo in casa dell’Acerboli Santarcangelo: la formazione di coach Mazzotti, seppur senza entrambi gli opposti, ha disputato una gara precisa e combattiva, ma si è dovuta arrendere 3-1 (25-23, 21-25, 25-22, 25-17). Match avvincente fin dal primo scambio: entrambe le formazioni lottano su ogni pallone e giocano punto a punto; nella metà campo bianconera emerge, oltre alla grinta, anche un pizzico di inesperienza, complice la giovanissima età delle ragazze. Acerboli nel finale ne approfitta e agguanta il set 25-23. Nel secondo parziale, le padrone di casa partono forte e la Bcc Romagnolo rincorre; le bianconere trovano però il giusto ritmo, pareggiano i conti e aggiudicandosi meritatamente il set 21-25. Il terzo parziale resta equilibrato e intenso, ma le romagnole si lasciano andare nel finale che scivola via 25-22. Nell’ultimo, la squadra di Santarcangelo è ormai lanciata verso la vittoria e approfitta del calo di Cesena, festeggiando 25-17. Da segnalare comunque l’ottimo approccio delle cesenati e la buona prova della giovanissima Anna Neri (2011), chiamata a vestire i panni da opposto.

Ora la Bcc Romagnolo si prepara per la prima gara casalinga in programma domani alle 20.30 alla palestra Comandini contro le ravennati della Volley Academy M. Benelli.

