Serie D, debutto in campo per le nuove leve

Ha preso il via anche la stagione della Bcc Romagnolo impegnata nel campionato di pallavolo di serie D femminile, che venerdì 24 ottobre è scesa in campo in casa dell’Acerboli Santarcangelo: la formazione di coach Mazzotti, seppur senza entrambi gli opposti, ha disputato una gara precisa e combattiva, ma si è dovuta arrendere 3-1 (25-23, 21-25, 25-22, 25-17). Match avvincente fin dal primo scambio: entrambe le formazioni lottano su ogni pallone e giocano punto a punto; nella metà campo bianconera emerge, oltre alla grinta, anche un pizzico di inesperienza, complice la giovanissima età delle ragazze. Acerboli nel finale ne approfitta e agguanta il set 25-23. Nel secondo parziale, le padrone di casa partono forte e la Bcc Romagnolo rincorre; le bianconere trovano però il giusto ritmo, pareggiano i conti e aggiudicandosi meritatamente il set 21-25. Il terzo parziale resta equilibrato e intenso, ma le romagnole si lasciano andare nel finale che scivola via 25-22. Nell’ultimo, la squadra di Santarcangelo è ormai lanciata verso la vittoria e approfitta del calo di Cesena, festeggiando 25-17. Da segnalare comunque l’ottimo approccio delle cesenati e la buona prova della giovanissima Anna Neri (2011), chiamata a vestire i panni da opposto.

Ora la Bcc Romagnolo si prepara per la prima gara casalinga in programma domani alle 20.30 alla palestra Comandini contro le ravennati della Volley Academy M. Benelli.