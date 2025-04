Serie D: Sammaurese-San Marino, sfida cruciale per evitare la retrocessione

La trentunesima giornata del campionato di serie D ha avuto ieri un prologo visto che sono stati disputati due incontri: Lentigione-Progresso vinta nettamente dal Lentigione col risultato di 3-0, nell’altro anticipo la Zenith Prato ha battuto in trasferta la Pistoiese con il gol segnato da Cellai. Questi risultati portano il Progresso a soli tre punti sopra la zona playout mentre la Zenith Prato sale a 36 punti, la prossima settimana potrebbe arrivare la sentenza che riguarda i pratesi sul tesseramento errato di Tempestini. In casa Sammaurese però si deve pensare solamente al fatto che oggi, al Macrelli, va in scena un incontro che riveste un’importanza fondamentale contro il San Marino di Oberdan Biagioni.

Sono davvero tanti i motivi per i quali questo scontro diventa determinante: servono i punti per tenere distanti lo United Riccione e il Fiorenzuola che pare avere ritrovato energie e speranze, ripartire dopo le due sconfitte consecutive, ma prima di tutto accorciare la distanza dallo stesso San Marino poiché va ricordato che in questo momento si disputerebbe un solo playout e la Sammaurese sarebbe condannata alla retrocessione. Si tratta di un compito molto complicato come sempre quando sei costretto a vincere a tutti i costi, complicato perché il San Marino sta bene, domenica scorsa ha battuto la Pistoiese e nelle ultime tre giornate ha messo in cassa cinque punti. È probabile che Biagioni riproponga il San Marino visto sette giorni fa con Branduani in porta, difesa a cinque con Pasa, Yakubiv e Biguzzi centrali, poi sugli esterni Pericolini e Miglietta col compito di spingere per sostenere l’attacco senza tralasciare di arretrare quando la squadra viene attaccata. A centrocampo Arcopinto, il pericolo numero uno visto che è il miglior marcatore del San Marino, abile anche sui calci piazzati, Toure al centro e Muro sulla sinistra. Possibili alternative in mezzo al campo Haruna, ex di turno, davanti i biancoazzurri dovrebbero schierare Passewe e Giacomini. Il giovane Giacomini che proviene dal settore giovanile è il riferimento centrale mentre Passewe svaria molto alla ricerca di spazi utili alla sua rapidità.

Insomma un avversario da non sottovalutare, che potrebbe oltretutto giocare sui due risultati. Servirà una Sammaurese in grado di mettere in campo tutte le sue qualità, che torni ad avere una difesa solida come visto fino a poche giornate fa. Stefano Protti non dovrebbe cambiare rispetto allo schieramento che prevede la difesa a quattro, i tre centrocampisti, due esterni offensivi a sostegno del centravanti. Sarà molto importante il contributo che potranno fornire gli esterni offensivi, così come sarà importante limitare il raggio d’azione di Arcopinto che è abituato a cercare gli inserimenti che gli permettono di liberare il suo ottimo tiro dal limite. Squadre in campo alle 15, questo delicato incontro sarà diretto da Alessio Artini della sezione di Firenze.

Roberto Daltri