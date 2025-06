Serie D, un anno di crescita pensando al futuro

Alla sua prima stagione nel campionato di serie D femminile, la squadra del Volley Club griffata Bcc Romagnolo ha centrato l’obiettivo salvezza con largo anticipo, distinguendosi per impegno e spirito di squadra. Un traguardo importante, conquistato con determinazione da un gruppo giovane, composto interamente da atlete provenienti dal settore giovanile del Volley Club.

"Il nostro primo obiettivo – riepiloga coach Fabio Forte - è stato quello di creare un ambiente sereno e stimolante in palestra. Parallelamente abbiamo costruito una nuova squadra, formata da ragazze provenienti da contesti diversi, dalla serie C all’Under 16, lavorando per favorire l’integrazione, la collaborazione e il rispetto reciproco, sia sul piano tecnico che caratteriale. Il secondo obiettivo era quello di assicurarsi che Monica Oke e Amelia Pasini si sentissero parte del gruppo, anche se la loro presenza era limitata alle gare, in quanto impegnate anche con la serie B1 femminile. Oltre al percorso tecnico e tattico individuale, abbiamo lavorato molto sull’identità di squadra per trovare il giusto equilibrio in ogni situazione.

A dimostrazione di ciò, da quando poi Oke e Pasini sono rimaste in pianta stabile nel roster della Serie B1, tutte le ragazze si sono fatte trovare pronte, assumendosi le loro responsabilità e sapendo gestire le difficoltà al meglio. Questo è stato l’aspetto più gratificante di tutta la stagione". Dello stesso parere anche coach Vittorio Valletta, che sottolinea i tre momenti salienti di tutta la stagione: "Il primo è sicuramente la gara d’esordio a Rimini, persa al tiebreak contro la formazione che si è poi rivelata la prima della classe: lì le ragazze hanno capito di avere i mezzi per divertirsi e dare del filo da torcere a chiunque. Da incorniciare sono sicuramente tutte le partite casalinghe, con la palestra Comandini sempre gremita di ragazzi, amici e genitori: un vero settimo giocatore in campo. Infine, ricordo con piacere i tanti momenti di condivisione in palestra e fuori con i ragazzi della serie D e dell’Under 17: un’esperienza umana che ha arricchito tutti. Il lavoro di Forte infine, con cui si è creata sin da subito un’intesa che ha reso l’ambiente positivo e stimolante".