Serra al ballo con le ‘ragazze’ della Zaira

di Gabriele Papi

Il cuore sanguina, ma il carnevale impazza… Poteva capitare un secolo fa ai ragazzi e alle ragazze innamorate, quando il carnevale era carnevale, baldoria attesa per tutto l’anno. Capitò anche al nostro più illustre letterato, il concittadino Renato Serra grande promessa della letteratura italiana, una breve vita (aveva 31 anni) stroncata da un cecchino austriaco nella Prima Guerra Mondiale il 20 luglio 1915. Come nei film un “flashback”, rievocazione d’un episodio precedente, un anno prima: il 1914.

All’inizio di quell’anno Renato era molto triste: era appena andata via da Cesena Fides Galbucci (promessa sposa ad un altro) la giovane donna che Serra ha amato più di tutte le altre, forse la più bella ragazza di Cesena. Ma era pur sempre carnevale e per scacciare la melanconia anche Renato si tuffò nei già famosi veglioni al Teatro Giardino (oggi Verdi), insieme all’amico Ferruccio Mazzocchi, simpatico meccanico (ebbe la prima pompa di benzina Shell in via Tiberti) inseparabile scompagno di Serra nelle scorribande ciclistiche e non solo. Era stato proprio Ferruccio il maestro di ballo per Renato: in quei tempi balli e veglioni erano la principale possibilità d’incontro festoso tra ragazzi e ragazzi, e se non sapevi ballare “non c’era trippa per i gatti”. Inoltre Serra era timido, imbranato con le donne (lui stesso lo riconosceva) ed anche in questo caso l’amico meccanico gli fece una “scuola guida” sentimentale.

Ecco dunque uno spicchio delle avventure di Renato e Ferruccio in una gustosa lettera scritta da Serra il 22 gennaio 1914 all’amico Attilio Rossi, allora militare a Bologna: "E adesso un po’ di notizie da Cesena. Molta aspettativa per il carnevale. Di teatro non si parla più: si balla. Al Gardino per altro fino a domenica non c’è stato niente di buono, tutta robetta, serve, ecc. Fino a quelle della Zaira che ballavano il tango con Ferruccio (che è stato redarguito dal delegato per lo scandalo!): io ho fatto un ballo solo…".

Queste ultime righe meritano una lente d’ingrandimento rivelatrice della mentalità perbenista e maschilista di quel tempo. Perché ballare il tango con le ragazze della Zaira dava scandalo? Perché la Zaira era la tenutaria d’un noto bordello di Cesena (in via Montalti) e le sue ragazze erano le sue dipendenti, definite a volte puttane, a volte donnine allegre: sesso a pagamento nei bordelli di Stato, in ogni caso. Quelle ragazze potevano essere spupazzate pagando le dovute marchette nell’ipocrita riservatezza delle case con le persiane sempre chiuse: ma ballare in pubblico con loro era ‘scandaloso’, almeno per la società della Cesena bene (Ferruccio che era un meccanico popolano non la pensava così). Interessante anche il riferimento al ‘delegato’ che ammonisce Ferruccio: i veglioni cittadini erano vigilati da ‘delegati’ (gli antenati dei buttafuori delle discoteche) pronti a sedare sbornie moleste o indecenze assortite. La lettera di Serra poi prosegue con l’attesa del gran veglione del 31 gennaio e citazioni soddisfatte delle ‘matinees’ borghesi al Circolo (Cittadino): "C’è sempre da ballar bene: sono venute le Bonicelli e poi una novità deliziosa, le Briani, a cui mandai un biglietto d’invito su consiglio della Dina Verità…".