Serravalle, spostata l’area per i cani

L’area di sgambamento per cani allestita all’interno del giardino di Serravalle sarà trasferita nel vicino giardino ‘I ragazzi del ‘99’, in via Mulini (alle spalle dell’ex Macello), posizione più distante dalle residenze private rispetto all’attuale. Nella stessa area inoltre è prevista l’installazione di una nuova fontanella a servizio dell’area giochi esistente e la posa di alcune panchine.