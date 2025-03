"Serve flessibilità da entrambe le parti"

Sara Giubellini, giovane impiegata dell’Hotel Miramare, auspica maggiore elasticità nei rapporti di lavoro per superare i problemi di carenza di manodopera: "A mio avviso molto dipende dai lavoratori stessi, perchè tante amiche, ragazze e ragazzi della mia età, desiderano anche divertirsi; quindi c’è chi è disposto a fare qualche sacrificio in estate, mentre altri vogliono più tempo libero. Inoltre è importante trovare il lavoro giusto, per evitare che poi cali l’interesse, in sostanza ci sono tanti fattori che incidono, ma senza dubbio occorre maggiore flessibilità da entrambe le parti e più libertà ai giovani volenterosi e con delle idee".