Serve più generosità nelle questue domenicali

A onor di cronaca – per contestualizzare – al parroco del Duomo nonché moderatore dell’unità parrocchiale del centro urbano, don Giordano Amati, avevamo domandato se anche a Cesena, come è avvenuto Forlì, le parrocchie del centro storico avrebbero accorpato le messe domenicali per tre mesi da gennaio a marzo in Cattedrale, per arginare lo tsunami del caro bollette. Il sacerdote ci ha risposto di no, che ogni chiesa avrebbe continuato ad essere aperta anche se le bollette di gas e luce sono alle stelle e mettono in difficoltà le parrocchie che hanno bilanci autonomi, non possono far leva su ristori e neppure su raccolte domenicali floride. Niente di nuovo: nel 2018 nella diocesi di Cesena-Sarsina sono state pari a neanche 11mila euro, più i 120mila per le questue imperate (le raccolte inoltrate interamente o parzialmente ad altri destinatari, come il seminario e la Caritas diocesana). Col Covid le raccolte sono ulteriormente precipitate. Il tono del parroco del Duomo non era lamentoso, né risentito, bensì constatativo. Parliamo d’altronde di dati strutturali, non congiunturali legati alla crisi economica. E fermo restando che i conti in tasca non si fanno a nessuno, non si scopre oggi – per quel che attiene le offerte durante le messe domenicali – che vi sia una tendenza non esattamente circoscritta a far scivolare nella fessura del sacco le monetine che ingombrano il borsellino.