"Serve più manutenzione dei parchi nei quartieri"

La tutela dell’ambiente a favore di una migliore qualità della vita delle persone è una priorità per la città e anche per Confcommercio che rappresenta imprese fatte da cittadini e persone. Proprio in virtù di questo presupposto, ben vengano progetti importanti per realizzare Cesena Città dello Sport che costituiscono un valore aggiunto, ma serve pari impegno anche nella manutenzione delle aree verdi e dei parchi, in cui, come emerge da proteste avanzate dei cittadini, si verificano situazioni di degrado, come reti di porte divelte e non prontamente sostituite nei campi da calcio, altri spazi lasciati andare, giochi per bambini e attrezzature da incrementare, panchine da aumentare o sostituire se in condizioni non buone e altro ancora. Bene è dunque, parco per parco, area verde per area verde, allestire una mappa sugli interventi urgenti da attuare di ordinaria manutenzione da attuare con tempestività per permetterne la piena fruibilità. Le attività commerciali stesse e in generale la coesione sociale del quartiere traggono e giovamento da aree verdi pienamente ricettive che hanno una funzione socializzante. L’auspicio è che l’operato dei quartieri cittadini in collegamento con il Comune, sollecitati dai cittadini e anche dai nostri commercianti organizzati nei consigli creati da Confcommercio, possano favorire la manutenzione adeguata di parchi e aree verdi.

Augusto Patrignani