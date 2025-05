"Serve una svolta per i giovani"

Davide Bissioni è a conoscenza del Referendum. "Certamente sono a conoscenza del Referendum e andrò a votare. Anche se ho una età da pensionato, trovo i quesiti sul lavoro molto importanti, ed è giusto che tutti i giovani vadano a votare, perché devono essere tutelati. In Italia ci sono due morti sul lavoro ogni giorno. In qualsiasi settore ci sono problematiche sulla sicurezza. Io lavoro come magazziniere e mi auguro che la politica (di qualsiasi tipo e colore) metta mano a queste tematiche importanti per il nostro Paese. Condivido i quesiti sul lavoro ma anche quello sulla cittadinanza. Dopo cinque anni che una persona paga le tasse in Italia, e ha i figli che frequentano i nostri asili e le nostre scuole, ha tutto il diritto di avere la cittadinanza. Dieci anni sono eccessivi".