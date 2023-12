"Serve una svolta per rilanciare una città ancora bloccata"

‘Savignano Futura’: è il nome della lista civica di centrodestra guidata da Lorenzo Sarti (nella foto), candidato sindaco di Savignano sul Rubicone per il centrodestra alle prossime elezioni amministrative. Dice Lorenzo Sarti: "Un’espressione che è legata a una visione proiettata in avanti, verso una città che guarda a nuove prospettive dinamiche, ma sempre vicine al cittadino. Ho scelto di candidarmi e mettermi a servizio della città che vivo quotidianamente. Qui abita la mia famiglia, ho il mio studio di architettura, i miei amici, e credo veramente che Savignano abbia moltissime potenzialità inespresse alle quali negli ultimi anni non è stato dato il giusto valore. Lavorando insieme alla mia squadra abbiamo scelto il nome ‘Savignano Futura’ perché crediamo che rispecchi pienamente il nostro programma elettorale, che a breve presenteremo ai cittadini".

Quello di ‘futuro’ è un concetto che Sarti conosce bene da un punto di vista professionale: "Nel mio lavoro, come architetto ho il dovere nei confronti dei clienti di riuscire a progettare e proiettare le idee nel futuro, dando una visione concreta e reale di ciò che potenzialmente si può ottenere da un progetto e, al contempo, senza fare promesse impossibili da mantenere. Un modo di lavorare che intendo applicare anche alla nostra città, assieme alla mia lista civica e all’intera coalizione".

La parola ‘Futura’ racchiude in sé un’idea di città del domani che non si ferma di fronte alle difficoltà, ma che piuttosto le affronta con idee serie e progetti pensati con lungimiranza. Conclude il candidato sindaco: "Cultura, sicurezza, urbanistica, sanità, commercio e tanti altri saranno i cardini di un progetto condiviso, civico e concreto per la Savignano Futura".

Ermanno Pasolini